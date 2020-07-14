Olay, saat 14.00 sularında Büyükçekmece-Edirne istikameti TEM otoyolu Beylikçayır mevkisinde yaşandı. Yol üzerinde temizlik çalışması yapan işçiler çalılıkların arasında bir kişinin hareketsiz bir şekilde yattığını görünce durumu 112 ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri ise olay yerini güvenlik şeridine alarak geniş çaplı inceleme başlattı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından şahsın kimliğinin ve kesin ölüm sebebinin araştırılması için ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
TEM otoyolu kenarında şüpheli ölüm
BÜYÜKÇEKMECE-EDİRNE İSTİKAMETİ TEM OTOYOLU BEYLİKÇAYIR MEVKİ'İNDE TEMİZLİK İŞÇİLERİNİN ÇALIŞMA YAPTIĞI ESNADA ÇALILIKLARIN ARASINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU.
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