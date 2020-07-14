TEM otoyolu kenarında şüpheli ölüm

Büyükçekmece-Edirne istikameti TEM otoyolu Beylikçayır mevki’inde temizlik işçilerinin çalışma yaptığı esnada çalılıkların arasında erkek cesedi bulundu. İşçilerin haber vermesi ile olay yerine polis ekipleri geldi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, saat 14.00 sularında Büyükçekmece-Edirne istikameti TEM otoyolu Beylikçayır mevkisinde yaşandı. Yol üzerinde temizlik çalışması yapan işçiler çalılıkların arasında bir kişinin hareketsiz bir şekilde yattığını görünce durumu 112 ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri ise olay yerini güvenlik şeridine alarak geniş çaplı inceleme başlattı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından şahsın kimliğinin ve kesin ölüm sebebinin araştırılması için ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.