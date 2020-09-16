Tem Otoyolunda trafiği kilitleyen tır yangını

Tem Otoyolu Mahmutbey gişeler mevki’inde bir tır, motorunun ısınması nedeniyle alev aldı. Tır, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken Tem Otoyolunda trafik meydana geldi.
Olay yerine gelen polis ekipleri yolda geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken Tem otoyolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Yangın sonrası tırı kaldırmak için çalışma başlatılırken Tem otoyolunda trafik ise kontrollü bir şekilde sağlanıyor.Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2020, 11:09