Temizlik işçileri eldivenleriyle yazdı: "Atam izindeyiz"

Kocaeli’de İzmit Belediyesi’ne bağlı temizlik personelleri eldivenleriyle "Atam izindeyiz" yazarak, Ulu Öner Mustafa Kemal Atatürk’ü andı.

Temizlik işçileri eldivenleriyle yazdı: "Atam izindeyiz"
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Kocaeli’de İzmit Belediyesi’ne bağlı temizlik personelleri eldivenleriyle "Atam izindeyiz" yazarak, Ulu Öner Mustafa Kemal Atatürk’ü andı.

İzmit Belediyesinin tüm hizmet binalarında bugün saat 09.05’te hayat durdu. Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri de Gültepe Şantiyesinde eldivenlerini çıkararak "Atam izindeyiz" yazdı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83. yıl dönümünde saatler 09.05’i gösterdiğinde saygı duruşuna geçen emekçi personel, ardından İstiklal Marşını okudu. 2 dakikalığına tüm işini bırakarak Ata’ya saygıyı gösteren personeller anma töreninin ardından görevlerine geri döndü.

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