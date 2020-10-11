Tepki toplayan dev grafitiler havadan görüntülendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Konuşan Duvarlar Projesi’ kapsamında yol kenarlarında yaptırılan dev grafitiler havadan görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ‘Konuşan Duvarlar Projesi’ kapsamında şehir genelinde karayolu kenarında bulunan dikey bahçeleri yüksek maliyet gerekçesiyle kaldırarak duvarlara dev grafiti çalışması başlattı. Yol kenarındaki çiçek ve yeşilliklerin sökülmesi sosyal medyada büyük tepki topladı.

Vatandaşlardan Mustafa Azak, “Yeşillik kalsa daha iyi olur. Boya yapmaları çok saçma. Bu zamana kadar gelen belediyeler bunları yapmış paradan kaçmamış da şu anki yönetim hangi masraftan kaçıyor. Ayrıca bu parayı nereye harcayacaklar. Gri bir duvar olması da rahatsız eder. Çiçekler olsun daha güzel. Her tarafta bir bahar havası oluyor” dedi.

Berivan Atayurt ise, “Buradan çiçekleri kaldırmalarını doğru bulmuyorum. Zaten bütün her yeri katlettiler. Doğa gittikçe kayboluyor. Nefes alacak alan kalmıyor. Ne kadar yeşillik o kadar nefes bizim için. Orayı tabi ki yeşil görmek isteriz. Zaten beton içinde yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Muhammet Yılmaz da, “İBB bütün tasarrufları yapmış bir tek buradaki çiçeklerin masrafı mı kalmış? Oradaki çiçekleri sökünce belediyenin açığı mı kapanıyormuş? Boya yapınca oraya masraf olmuyor mu? Eski hali çok güzeldi öyle bıraksınlar. Oradaki çiçeklerin ne masrafı vardı? Onları kaldırınca belediye tasarruf mu edecek” diye konuştu.

Yol kenarında bulunan dev duvarlara yapılan rengarenk grafitiler, drone ile havadan görüntülendi.