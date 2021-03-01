Tepkilerden sonra İBB, Selahattin Demirtaş’ın PKK’lı kardeşinin kitabını satamadı

Terör soruşturması kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan HDP’li Selahattin Demirtaş’ın PKK’lı kardeşi Nurettin Demirtaş’ın kitabı, İBB’ye ait İstanbul Kitapçısı’nda satışa sunulmuştu. Olayın sosyal medyada duyulmasının ardından kitap satışı siteden kaldırıldı.Terör soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütü kurma ya da yönetme", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "suçu ve suçluyu övme" gibi suçlardan tutuklu olan HDP’li Selahattin Demirtaş’ın terör örgütü PKK’lı kardeşi Nurettin Demirtaş, "Onur Borcu" isimli bir kitap çıkardı. Örgütün yayın organlarında sık sık boy gösteren ve 6-8 Ekim olaylarının sorumluları arasında yer alan ’Şiar’ kod adlı Demirtaş’ın kitabı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait İstanbul Kitapçısı’nda satışa sunulmuştu. İstanbul Kitapçısı, İBB’ye gelen yoğun tepkilerin ardından kitabı sitesinden kaldırdı.