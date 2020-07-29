Teşrik tekbirleri başlıyor

Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, farz namazlarının ardından "Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi’l-hamd" diye tekbir getirilmesine "Teşrik tekbiri" deniyor.
Hz. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin Kurban Bayramı’ndan önceki gün olan arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır.
Teşrik tekbiri nasıl getirilir
Hanefi mezhebine görü Teşrik tekbirleri "Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi’l-hamd" şeklindedir. Anlamı ise; Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah’tan başka ilâh yoktur. O Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah’a mahsustur."Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2020, 19:13