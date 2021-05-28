Tevfik Göksu: “İBB, 28 yıldır ilk defa borç limitlerini tamamen doldurdu"

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, İBB Yıllık Faaliyet Raporu’nun görüşüldüğü İBB Meclisi’nde Başkan Ekrem İmamoğlu’nu eleştirdi. Göksu, İBB’nin 28 yıl aradan sonra ilk defa borçlanma limitini doldurduğunu söyledi.

İBB yönetiminin mali performansını eleştiren Göksu, yeni yönetimin İstanbul için yeni kaynak üretemediğini, mevcut kaynakları da etkin ve verimli bir şekilde kullanamadığını söyledi. Göksu, “Seçimden önce ‘İstanbul nimet nimet’ diyerek bu ‘şehrin bütçesini yüzde 50’ artıracağını söyleyenler ne yaptılar?” diye sordu.

Sözlerini sürdüren Göksu, “Seçimlerde borçlanmayı İstanbul’a ihanet olarak niteleyen, “İstanbul nimet nimet” diyen ve İstanbul’un bütçesini yüzde 50 artıracağını söyleyen Sayın Başkan iki yılda bu konuda ne yaptı biliyor musunuz? İBB’yi bir kuruş borç alamayacak noktaya getirdi. İBB, 28 yıldır ilk defa borç limitlerini tamamen doldurmuş ve büyük bir borç batağına saplanmıştır. Yani yeniden Nurettin Sözen dönemine dönülmüştür. 2020 yılı sonu itibariyle İBB’nin borcu tam 43.402.795.786 TL’dir. Yani kanuni borçlanma limitini 7.142.545.647 TL aşmış durumdadır. Tören yaptıkları borçlanmanın onayını biz mecliste alırken, bugün o töreni yapan CHP Grubu ve sayın başkan, o karara ret oyu vermişti. Yani ret oyu verdikleri kararın törenini yaptılar. Aslında bu tören, acziyetinizin ve kendinizi inkarın törenidir” dedi.

İBB’nin borç durumu İBB’nin 2020 Yılı Denetim Raporu’na da yansıdı. Raporda borçlanmalar tablo halinde verildikten sonra, “Yukarıdaki tabloda açıklanan hesaplama neticesinde İBB’nin 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle borçlanabileceği üst limitin 35.923.231.732,90 TL olduğu, mevcut borç stok tutarının (Bilançonun 3. ve 4. Numaralı hesapları) 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle 43.402.795.786,34 TL gerçekleşerek bu miktarın yasal sınırların üzerinde olduğu incelenmiştir” denildi.