TGTV Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Av. Akbulut: “Anayasa Mahkemesi üyesi istifa etmelidir”

TGTV Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Av. Hamza Akbulut, Anayasa Mahkemesinin bir üyesinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın darbe iması olduğunu belirterek, “Devletin himayesinde, tarihimizin acı olaylarını ima ederek, millet üzerinde korku ve panik ihdas etmeye çalışmak, makamı kötüye kullanmaktır. Bir terör örgütüne ait usul ile kamuoyuna sembolik mesaj veren Anayasa Mahkemesi üyesi istifa etmelidir.” dedi.

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Av. Hamza Akbulut, Anayasa Mahkemesi’nin bir üyesi tarafından yapılan sosyal medya paylaşımı hakkında açıklamada bulundu. Av. Hamza Akbulut, “Anayasa Mahkemesi’nin bir üyesi tarafından sosyal medyada yapılan paylaşım tam olarak bir darbe imasıdır. Bu eylem, kamuoyunda 17/25 Aralık hukuk darbesi girişimini hatırlatmıştır. Anayasa mahkemesi üyesinin, ait olduğu kurumun üyelik vakar ve şerefi ile bağdaşmayan bu davranışını kınıyoruz.” diye konuştu.

“Devletin himayesinde, tarihimizin acı olaylarını ima ederek, millet üzerinde korku ve panik ihdas etmeye çalışmak, makamı kötüye kullanmaktır.” diyen Av. Akbulut, “Topluma moral bozucu mesaj verilmiş ve kamu düzeni hedef alınmıştır. Bir terör örgütüne ait usul ile kamuoyuna sembolik mesaj veren Anayasa Mahkemesi üyesi istifa etmelidir. Ülkemizin birlik ve beraberliği bu algı operasyonlarıyla zayıflatılmak istenmektedir. Milletimiz darbecilerle hesaplaşmış ve devletine sahip çıkmıştır. Devlet kurumlarının art niyetli kişilere basamak yapılmasına asla müsaade edilmemelidir.” ifadesini kullandı.

Av. Hamza Akbulut, “Geçmişte hukuk garabetleri ile adaleti yaralayanların, yeni bir hesabın içinde olmasına ve milletin egemenlik haklarını gasp etmeye tevessül etmelerine devletimizin biran olsun tahammülü yoktur. Artık millet-devlet birdir.” açıklamasında bulunarak sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı olarak üyelerimizle birlikte, kamuoyuna darbe imalı mesaj verilmesinin maksatlı ve planlı bir hareket olduğunun farkındayız. Devletimizin kurumları arasında bir çatışma çıkartmanın hedeflendiğini görmekteyiz. Birlik ve beraberliğimizin korunması için herkesi sorumlu davranmaya davet ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.”