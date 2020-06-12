THY, 19 Haziran’da Amerika’ya uçuş başlatacak

Korona virüs önlemleri nedeniyle uçuşlarını durduran Türk Hava Yolları, dün başladığı yurt dışı uçuşlarını genişletiyor. Türk Hava Yolları, 19 Haziran’da Amerika’ya uçuş başlatacak.
Seferler ve tarihler
Resmi internet sitesinden yapılan duyuruda Türk Hava Yolları, ABD’de 19 Haziran’dan itibaren Şikago’ya haftada 3 uçuş, 19 Haziran itibariyle Washington’a haftada 3 uçuş, 24 Haziran 2020 itibariyle Los Angeles’e haftada 3 uçuş ve 22 Haziran 2020 itibariyle Miami’ye haftada 3 uçuş gerçekleştirecek. Uzak Doğu’da ise 19 Haziran itibariyle Şanghay haftada 1, 24 Haziran itibariyle Seoul haftada 2 ve 24 Haziran Hong Kong’a haftada 2 uçuş planladı. ABD ve Uzak doğu uçuşlarının yanı sıra Asya ve Ortadoğu uçuşlarına da başlayacak olan THY’nin Haziran ayı planlamasına göre, 18 Haziran’da Duşanbe’ye haftada 2 uçuş, 17 Haziran itibariyle Minsk’e haftada 3 uçuş, 16 Haziran itibariyle Bişkek, 21 Haziran’da Almata ve 12 Haziran’da Doha’ya haftada üç sefer gerçekleştirileceği açıklandı.