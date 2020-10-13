Türk Hava Yolları (THY) günlük uçuş sayısında Avrupa ikincisi oldu. Türk Hava Yolları’nın Avrupa ikincisi olduğunu Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından duyurdu.

Türk Hava Yolları’nın günlük uçuş sayısında Avrupa’da ikincisi olduğunu resmi Twitter adresinden duyuran Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi,"Korona havacılığı derinden etkiliyor, rakamlar 2019 yılına göre çok düşük. Fakat THY, her zamanki gibi en iyisini yapmaya çalışıyor. Günlük uçuş sayısı ile Avrupa’da 2’nci sıraya yükseldik. Bayrak taşıyıcıları arasında 1’inci sıradayız. Ekibimize ve bizi tercih eden size teşekkürler" dedi.