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THY, İstanbul Havalimanı’ndaki seferlerini 00.00’e kadar durdurdu

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Türk Hava Yolları(THY), İstanbul Havalimanı’ndaki sefer iptallerinin süresinin gece saat 00.00’a kadar uzatıldığını duyurdu.

THY, İstanbul Havalimanı’ndaki seferlerini 00.00’e kadar durdurdu
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Türk Hava Yolları(THY), İstanbul Havalimanı’ndaki sefer iptallerinin süresinin gece saat 00.00’a kadar uzatıldığını duyurdu.

İstanbul’da etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı’ndaki tüm uçuşlar bugün saat 13.00’e kadar durdurulmuş, Türk Hava Yolları’nın seferleri de bu kapsamda iptal olmuştu. Türk Hava Yolları aldığı yeni kararla İstanbul Havalimanı’ndan gerçekleştireceği seferlerin iptal süresinin 00.00’a kadar uzatıldığını duyurdu.

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THY Basın Müşaviri Yahya Üstün konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İlgili otoriteler havalimanlarımızı ve ulaşım yollarını uçuşlarımıza yeniden hazır hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Alınan karar doğrultusunda İstanbul Havalimanı operasyonlarımız bu gece 00.00’a kadar durdurulmuştur” dedi.

Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2022, 12:30
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