THY Teknik A.Ş. Türkiye’nin ilk yerli ve milli sunucu ile modemini üretti

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., yerli üretim uçak koltuğu ve galley’den sonra Türkiye’nin ilk yerli ve milli sunucu ile modemini üretme başarısını gösterdi.

Sivil havacılık alanında yürüttüğü millileşme çalışmalarına pandemi döneminde de hız kesmeden devam eden Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., yerli üretim uçak koltuğu ve galley’den sonra Türkiye’nin ilk yerli ve milli sunucu ile modemini üretme başarısını gösterdi. Sahip oldukları özellikler ile sektörde hâlihazırda bulunan rakiplerinden ayrılan ürünler, havayolu ile seyahat eden yolculara birçok yeni özellik ve üstün bir kalite vadediyor.

Tasarımı ve üretimi THY Teknik tarafından gerçekleştirildi

Uçaklarda medya içeriklerinin (film, müzik, video, gazete, dergi, magazin vb.) depolanmasına, anlık internet erişimine ve istendiğinde içeriklerin yolcular ile paylaşılmasına imkan sunan bir medya kaynağı olan sunucu, havayolu seyahatini eğlenceli bir deneyime dönüştürüyor. Tasarımı ve üretimi Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. tarafından gerçekleştirilen ve dahili belleğinde 6 TB (Terabyte) veri depolamaya imkan sağlayan yerli sunucu muadili ürünlere göre 3 kat daha büyük bir veri depolama kapasitesine sahip. Yerli modem ise sunucuda depolanan medya içeriklerinin ve internet hizmetinin, kablosuz erişim teknolojisi ile yolcuların cihazlarına aktarılmasını sağlıyor.

“Havacılık sektöründe başlatılan yerlileştirme çalışmalarına tüm gücümüzle destek oluyoruz”

Yerli sunucu ve modemin üretilip lisanslandırılmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Karaman, “Ülkemiz sivil havacılığının büyümesini sürdürülebilir kılma ve müşterilerimize en kaliteli hizmeti sunma hususlarında var gücümüzle çalışıyoruz. Tüm dünyanın ve sektörümüzün içinde bulunduğu bu zor günlerde kapasitemizde sağladığımız artışın ve hayata geçirdiğimiz inovatif projelerin bu azmin haklı sonucu olduğunu düşünüyorum. Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. olarak havacılık sektöründe başlatılan yerlileştirme çalışmalarına tüm gücümüzle destek oluyoruz. Bu doğrultuda birçok proje gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Daha önce Türkiye’nin yerli ve milli ilk uçak koltuğu ve uçak galley’ini üretmiştik. Bugün de ilk yerli ve milli modem ve sunucusunu üretmenin gururunu yaşıyoruz. Bu projeler büyük bir bilgi birikimi, azim ve çalışma isteyen projeler. Projenin başından sonuna kadar büyük bir gayretle çalışan çalışma arkadaşlarımı tekrar tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından da onay alındı

Yapılan ARGE çalışmalarının sonucunda sektörel ihtiyaçlara göre özelleştirilen ürünler, rakiplerine oranla daha hızlı ve güvenli iletişim portlarına sahipler. Tasarımı, yazılımı ve üretimi tamamen yerli mühendislik ürünü olan sunucu ve modem, geliştirme ve test süreçlerinde birçok hava aracı çevre koşul testinden başarıyla geçerek en zorlu şartlar altında dahi görevlerini kusursuz bir şekilde yerine getirebildiklerini kanıtlayıp Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından onay aldı.