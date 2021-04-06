THY uçuş ekipleri aşılanmaya başladı

Türk Hava Yolları, korona virüs ile mücadele kapsamında aşılanmada öncelik sırasında yer alan 16 bin 256 uçuş personelini aşılamaya başladı.
"Gökyüzünde misafirlerimizin ve ekiplerimizin sağlığını korumaya devam edeceğiz"Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Pandemiyle kararlı mücadelemiz sürüyor, uçuşlarımızda görevli arkadaşlarımız güzel günlere dönüş biletimiz olan Covid-19 aşılarını olmaya başladı. Gökyüzünde, misafirlerimizin ve ekiplerimizin sağlığını korumaya devam edeceğiz. Güzel günler çok yakında" ifadelerine yer verdi.