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THY, Ukrayna ve Moldova uçuşlarını durdurma kararını 15 Mart’a uzattı

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Türk Hava Yolları, Ukrayna ve Moldova uçuşlarını durdurma kararını 15 Mart saat 23.59’a kadar uzattı.

THY, Ukrayna ve Moldova uçuşlarını durdurma kararını 15 Mart’a uzattı
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Türk Hava Yolları, Ukrayna ve Moldova uçuşlarını durdurma kararını 15 Mart saat 23.59’a kadar uzattı.

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Ukrayna’da yaşanan savaş nedeniyle daha önce bu ülkeye uçuşlarını durdurma kararı alan Türk Hava Yolları, durdurma kararını uzattı. Türk Hava Yolları resmi sitesinden yaptığı açıklamada, "Ukrayna ve Moldova uçuşlarımız 15 Mart saat 23.59’a kadar iptal edilmiştir" denildi.

Türk Hava Yolları daha önce de Belarus’un başkenti Misk ve Rusya’da yaptığı Soçi ve Rostov seferlerini 2 Mart tarihine kadar durdurduğunu duyurmuştu.

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