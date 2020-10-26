THY’den İç Hat kampanyası

Bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları(THY), yurt içi uçuşlarında yeni bir kampanya başlattı. Bu kapsamında yolcular tarifeli iç hat uçuşlarında 99.99 TL’ye uçabilecek.
99 liradan başlayan fiyatlarla uçulabilecek
THY’nin resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda, “Memleket özleminizi giderirken sevdiklerinize sağlık ve güvenle kavuşun diye şimdi Türkiye’nin her yerine uçuşlar 99.99 TRY. 26 ve 27 Ekim’de biletinizi alın, Güvenli Seyahat Standartlarımız ve geliştirilmiş özel hijyen önlemleriyle Türk Hava Yolları’nın her zamanki misafirperverliği eşliğinde seyahatinizi gerçekleştirin!” denildi.