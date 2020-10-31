THY’den İzmir yolcularına ücretsiz bilet değişikliği ve iade hakkı tanıma kararı

Türk Hava Yolları(THY), dün İzmir’de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından 30 Ekim ve öncesinde satın alınan İzmir kalkışlı ve varışlı biletlerin 6 Kasım’a kadar ücretsiz değiştirebileceği veya iade edilebileceğini açıkladı.
Yapılan açıklamada, “İzmir’de meydana gelen ve çevre illerde hissedilen depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyor; yaralı ve evleri zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Deprem nedeniyle, 30 Ekim 2020 ve öncesinde satın almış olduğunuz İzmir kalkışlı ve varışlı biletinizi 6 Kasım 2020 tarihine kadar ücretsiz değiştirebilir veya iade edebilirsiniz. Bilet değişikliği ve iade işlemlerinizi çağrı merkezimiz, satış ofislerimiz ve biletinizi satın aldığınız acenteler üzerinden gerçekleştirebilirsiniz” ifadelerine yer verildi.Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2020, 16:56