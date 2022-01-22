THY’nin 31 uçuşu kar nedeniyle iptal oldu

İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yollarının (THY) yarın Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan gerçekleştireceği toplam 31 iç ve dış hat seferi iptal oldu.

İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan bugün gerçekleştirilen uçuşlar yüzde 25 oranında azaltılmış, buna bağlı olarak THY’nin de 46 seferi iptal olmuştu. 5 gün boyunca, kentte etkili olması beklenen olumsuz hava nedeniyle yarın da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçuşlarda yüzde 15 kısıtlamaya gidilmesi kararı alındı. Kararın ardından, THY de bu meydandan gerçekleştireceği toplam 31 iç ve dış hat seferinin iptal edildiğini duyurdu.

“Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlarımız tedbir amaçlı iptal edilmektedir”

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter’dan paylaşımda bulunan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, “İstanbul’da etkisini artırması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlarımız tedbir amaçlı iptal edilmektedir. Değerli misafirlerimizin seyahatleri öncesinde uçuşlarının durumunu kontrol etmelerini öneriyoruz” ifadelerine yer verdi.