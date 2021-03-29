THY’nin Boeing 737 MAX tipi uçakları iki yıl aradan sonra uçuşlara başlıyor

Türk Hava Yolları 2019 yılında 5 ayda iki kez düşmesinin ardından seferden çekilen 12 adet Boeing 737 MAX 8 tipi uçaklardan 2 tanesini sefere başlatıyor. Türk Hava Yollarının Boeing 737 MAX 8 tipi uçaklar 2 yıldır park halinde bekliyordu.
İki uçak düşünce seferden çekilmişti10 Mart 2019 tarihinde Etiyopya’nın Addis Ababa kentinden 149 yolcu ve 8 mürettebatı ile Kenya’nın Nairobi kentine uçuş yaptığı sırada düşen Boeing 737 Max 8 tipi uçaktan kurtulan olmadı. 2018 yılı üretim tarihli uçağın aynı modeli de 29 Ekim 2018’de adı büyük bir kazaya daha karışmıştı. Endonezya Lion Havayolları’na ait Boeing 737 Max 8 tipi uçak, Jakarta-Pangkalpinang seferini yaparken denize düştü. Kazada 181 yolcu ve 8 mürettebat yaşamını yitirdi. Etiyopya Havayolları’nın düşen Boeing 737 Max 8 ile beraber aynı model uçağın son 5 ayda ikinci kez düşmesi sonrası dikkatler Max 8 tipi uçaklara çevrilmişti. Dünya genelinde birbiri ardına havayolu şirketleri Boeing 737 Max 8 tipi uçakları yere indirme kararı aldılar.