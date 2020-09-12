THY’nin gönüllü kabin memurundan sokak hayvanlarına yardım eli

Türk Hava Yolları’nda(THY) kabin memuru olarak görev yapan Duru Dilek Bozan, pandemi sürecinde insanların evlerinde daha çok vakit geçirmesi nedeniyle yalnız kalan sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için, Uçan Patiler ismiyle açtığı sosyal medya hesabından hayvanseverlerin de destekleriyle sokak hayvanlarının yardımına koşuyor.

Türk Hava Yolları’nda kabin memuru olarak görev yapan Duru Dilek Bozan, 6 ay önce kurduğu Uçan Patiler oluşumu ile sokak hayvanlarının zorlu yaşam mücadelesine destek oluyor. Pandemi döneminde insanların evlerinde kalmaya özen göstermesi nedeniyle sokak hayvanlarının daha da yalnızlaştığını gören yardımsever, Türk Hava Yolları ailesinin ve hayvan severlerin desteğiyle sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılıyor. Uçan Patiler ismiyle açtığı sosyal medya hesabında hayvanların yalnızca beslenme değil aynı zamanda ilgi ve şefkate de ihtiyacı olduğunu gözler önüne seren Duru Bozan, hayvan severlerin yardımıyla gerçekleştirdiği yardımları da sosyal medya üzerinden paylaşarak daha fazla sayıda kişinin ilgisini çekiyor.

“Göreve giderken sokak hayvanlarının yaşam mücadelesi verdiğini fark ettim”

Sosyal sorumluluk çalışmasıyla ilgili fikir ve hayata geçirme aşamasını anlatan genç kabin memuru Duru Dilek Bozan, “Bir kabin memuru olarak gökyüzünde olmak ve uçmak benim hayatımın bir parçası. İnsanları sevdiklerine güvenli ve sağlıklı şekilde ulaştırmak ise önemli bir görevim. Bu göreve giderken havalimanı yolu üzerindeki köylerde birçok sokak hayvanının yaşam mücadelesi verdiğini fark ettim ve onların hayatına güven ve sağlık sunabilmek için uçan patiler’i kurdum. Bu noktada ekip arkadaşlarımın çok büyük desteği oluyor, onlara da teşekkür ederim” dedi.

“Kış yaklaşıyor ihtiyaçları artacak, hayırseverlerden destek bekliyorum”

Hayvanseverlere sokak hayvanları için yardım çağrısında bulunan Bozan, “Konuşamıyor, derdini söyleyemiyor. Evi yok, yiyecek ekmeği yok, kimsesi yok. Üşüyor, ıslanıyor, korkuyor, aç kalıyor, susadığı için kirli su içiyor, dövülüyorlar. Onlar bize Allah’ın emaneti dilsiz kullarıdır. Tüm bu problemleri görmezden gelmek, onları bekleyen kötü sonlara terk etmek, insani, ahlaki ve toplumsal yönden kesinlikle kabul edilebilir bir davranış olmadığını düşünüyorum. Kış yaklaşıyor, minik dostlarımızın yuva, mama, mama kabı ve veteriner ihtiyaçları artacak. Bu ihtiyaçlar komşularımdan topladığım pet şişelere su doldurup getirmekle veya evden taşıdığım battaniyelerle çözebileceğim bir durum değil. Tüm hayırseverlerden destek bekliyorum” şeklinde konuştu.

Hiçbir ücret ödemeden yardım yapmak mümkün

Sokak hayvanları için bağış yapmak isteyen hayvan severleri uçan patiler isimli sosyal medya hesabındaki mama kumbarasına yönlendiren Duru Dilek Bozan mama bağışının yanında hiçbir ücret ödemeden yardım yapmanın dahi mümkün olduğunu belirtti. Bozan; “Anlaşmalı olduğum bir uygulama kullanıcılarının attığı adımları gün sonunda ödüle dönüştürüyor. Siz de bu ödülü uçan patiler’e mama olarak bağışlaya biliyorsunuz. Gönül istedikten sonra minik dostlarımızın yanında olmak çok kolay” dedi.

“100’e yakın ülkeye uçtum insanlar değişiyor, hayvanlar aynı”

Dört yıldan beri Türk Hava Yolları bünyesinde icra ettiği kabin memurluğu görevinde yüze yakın ülkeye gittiği; insanların yaşadığı hayatın, imkanların, beklentilerin, inançların değiştiğini ama dünyanın neresine gidilirse gidilsin sokak hayvanlarının yalnızca ilgi ve beslenme ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Geçtiğimiz yıl itibarıyla Türkiye’de yaklaşık 9 milyon, dünyada ise 600 milyonun üzerinde sokak hayvanının yaşadığı düşünülüyor.