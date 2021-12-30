banner4556

THY’nin Hong Kong uçuşları Covid-19 kurallarına uymadığı için durduruldu

banner4336

Hong Kong seferleri, Covid-19’dan kaçınma kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle 30 Aralık’tan 12 Ocak’a kadar durduruldu.

THY’nin Hong Kong uçuşları Covid-19 kurallarına uymadığı için durduruldu
banner4583

Hong Kong seferleri, Covid-19’dan kaçınma kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle 30 Aralık’tan 12 Ocak’a kadar durduruldu.

Bir açıklama yapan Hong Kong Çin Özel İdari Bölgesi yetkilileri, Türk Hava Yolları’nın 28 Aralık’ta gerçekleştirdiği İstanbul-Hong Kong seferinde bir yolcunun PCR testinin pozitif çıkması, iki yolcunun da Covid-19 kurallara uymaması nedeniyle 30 Aralık ila 12 Ocak arasında yapılması planlanan uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı.

banner4575

Aynı kısıtlama iki havayoluna da verildi

Hong Kong yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Helsinki’den kalkan 27 Aralık Finnair uçuşunda bir yolcunun testinin pozitif çıkması ve iki yolcunun kurallara uymaması ve 29 Aralık’ta Manila’dan kalkan Cebu Pacific Air uçuşunda varıştan sonra yapılan testlerde 3 pozitif vaka çıkması nedeniyle bu havayollarının da aynı kısıtlamalara tabi olacağı kaydedildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Burhaniye’de kullanılmayan cami lojmanı tinercilerin...
Burhaniye’de kullanılmayan cami lojmanı tinercilerin...
  1. BALIKESİR

banner4558

banner3841

banner4577

banner4349