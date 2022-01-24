banner4556

THY’nin İstanbul Havalimanı’ndaki 36 seferi iptal oldu

banner4336

Türk Hava Yolları(THY), olumsuz hava şartları nedeniyle bugün İstanbul Havalimanı’ndan gerçekleştirmesi planlanan toplam 36 iç ve dış hat seferinin iptal edildiğini duyurdu.

THY’nin İstanbul Havalimanı’ndaki 36 seferi iptal oldu
banner4583

Türk Hava Yolları(THY), olumsuz hava şartları nedeniyle bugün İstanbul Havalimanı’ndan gerçekleştirmesi planlanan toplam 36 iç ve dış hat seferinin iptal edildiğini duyurdu.

Meteorolojinin tahminleri doğrultusunda üç gün önce İstanbul’ da başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle hava ulaşımı da durumdan etkileniyor. Bu kapsamda Türk Hava Yolları’nın İstanbul Havalimanı’ndan bugün gerçekleştirmesi planlanan bazı iç ve dış hat seferleri de iptal oldu.

36 iç ve dış hat seferi iptal edildi

banner4575

Konuya ilişkin sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Hava koşullarının operasyonlarımıza olumsuz etkisini en aza indirmek amacıyla tedbirler almaya devam ediyoruz. 24 Ocak tarihli, İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 36 seferimiz iptal edilmiştir. Uçuş durumunuzu web sitemizde sorgulayabilirsiniz" ifadelerine yer verdi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Esenyurt’ta karda kayan araç önce arabaya, sonra...
Esenyurt’ta karda kayan araç önce arabaya, sonra...
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4586

banner4577

banner4321