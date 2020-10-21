THY’nın Kasım ayı uçuş planı belli oldu

Korona virüs nedeniyle bir süredir uçuşlarını azaltmak zorunda kalan Türk Hava Yolları’nın Kasım ayı uçuş planı belli oldu. THY, Kasım ayında Hindistan, Arjantin, Kolombiya ve Suudi Arabistan’a tarifeli seferler başlatmayı planlıyor.

Salgın nedeniyle bir süre uçuşlarını askıya alan ve 11 Haziran’da yurt dışı uçuşlarını kademeli olarak yeniden başlatan THY, belirlenen ülkelere seferler başlatmayı planlamaya dahil edilirken, mevcut gerçekleştirilen seferlerde ise frekans artışına gidilecek. THY resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Kasım ayında; Aşkabat, Cezayir’de Hourai, Konstandin ve Vahran, Kolombiya’da Bogota, Suudi Arabistan’da Damman ve Riyad, Hindistan’da Mumbai ve Delhi, Irak’ta Süleymaniye ve Basra, İran’da İsfahan ve Süleymaniye, Arjantin Buenos Aires, Dubai, Rusya’da Krosnador, Fas’ta Marakeş, Yunanistan’da Selanik, Moğolistan’da Ulanbator ve Tanzanya’da Zanzibar seferlerin yapılması planlanıyor.