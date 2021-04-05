THY’nin Varşova uçağına bomba ihbarı

Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Varşova seferi gerçekleştiren tarifeli uçağına bomba ihbarı yapıldı. Varşova’ya iniş sonrası yapılan kontrollerde ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.
THY’den konuyla ilgili açıklamaTürk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TK1765 sayılı İstanbul - Varşova seferimize bomba ihbarı yapılmıştır. Varşova’ya inişi sonrasında uçağımız güvenli bölgeye alınmış, yolcularımız ve uçuş ekibimiz tahliye edilmiştir. Gerçekleştirilen güvenlik kontrolleri sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır" ifadelerine yer verdi.