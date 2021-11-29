banner4556

Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgesinde can pazarı

banner4336

Ticaret Bakanlığı İstanbul Trakya Serbest Bölge Müdürlüğü’ndeki saat kulesi şiddetli rüzgara dayanamazken çevrede yaşanan panik kameraya yansıdı. İki aracın ise kule yere düşmeden hemen önce kurtulduğu görülüyor.

Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgesinde can pazarı
banner3909
banner4558

Ticaret Bakanlığı İstanbul Trakya Serbest Bölge Müdürlüğü’ndeki saat kulesi şiddetli rüzgara dayanamazken çevrede yaşanan panik kameraya yansıdı. İki aracın ise kule yere düşmeden hemen önce kurtulduğu görülüyor.

İstanbul’da sabah saatlerinden bu yana etkisini gösteren şiddetli lodos hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kentin birçok noktasında ağaç devrilmeleri ve çatı uçmaları yaşanırken Ticaret Bakanlığı İstanbul Trakya Serbest Bölge Müdürlüğü’ndeki saat kulesi de şiddetli rüzgara dayanamadı. Kule rüzgar nedeniyle bir anda devrilirken o anlarda yaşanan panik ise kameraya yansıdı. Görüntülerde kule yere düşmeden hemen önce iki aracın son anda kurtulduğu görülürken vatandaşların paniği ise gözler önüne serildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
‘Güvercin’ Amerika ve Avrupa’da yayınlanıyor
‘Güvercin’ Amerika ve Avrupa’da yayınlanıyor
  1. EKONOMİ

banner4389

banner4349

banner3841