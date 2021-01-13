TKYD İLE IFC’den iş birliği

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), çevresel, sosyal ve yönetim (ESG) uygulamalarının iyileştirilmesine katkı sunmak üzere Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile iş birliği gerçekleştirdi.

Kurumsal yönetim anlayışının Türkiye’de tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi amacıyla faaliyetlerini sürdüren TKYD, bu kapsamda önemli bir iş birliğine imza attı. Dernek, gelişmekte olan ülkelerde özel sektörün gelişimini teşvik etmek için yatırım, danışmanlık ve varlık yönetimi hizmetleri sunan IFC partnerleri arasına katıldı.

“Yatırımcılar yalnızca karlılığa değil kurumsal yönetim yapısına da bakıyor”

İş birliği hakkında bilgi veren TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz Ünal, “Şirketlerin kâr ediyor olmasının hayatın sürdürülebilirliği için yeterli olmadığı bir dönemdeyiz. Artık yatırımcılar, doğru model ile yönetilen sürdürülebilir şirketleri tercih ediyor, finansal tablolar kadar finansal olmayan bilgilere ve etkin kurumsal yapılara da ilgi duyuyor. Dolayısıyla şirketlerin yatırımcıları çekmesi ve gelecekte de var olabilmesinin yolu ‘başarılı bir kurumsal yönetim yapısı’ oluşturabilmelerinden geçiyor. Biz de bu süreçte, ESG olarak bilinen çevresel, sosyal ve yönetim faktörlerine ilişkin uygulamaların yaygınlaşmasına katkı sunmak üzere IFC ile iş birliği gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İş birliği kapsamında düzenleyeceğimiz bilgilendirici faaliyetler, eğitimler, seminerler ve yayınlar ile sürdürülebilirliğin önemine yönelik farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

IFC Türkiye ve Rusya’dan Sorumlu Ülke Yöneticisi Arnaud Dupoizat ise şöyle konuştu: “IFC’nin önceki dönemlerde Rusya, Türkiye ve Ukrayna’daki kurumsal yönetim projelerinde uzun soluklu iş ortağı olan TKYD ile yeni imzaladığımız iş birliğinin sonuçlarını sabırsızlıkla bekliyoruz. IFC’nin güncellenmiş Kurumsal Yönetim Metodolojisi ile ürün ve kaynaklarını kullanarak, TKYD ile birlikte çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanındaki iyi uygulamaları özel sektörde yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Aynı paralelde, sürdürülebilirlik için kurumsal yönetim ana hedefiyle ESG standartları hakkında uygulama geliştirme, eğitim ve danışmanlık kapasitelerini artırmak üzere danışmanlık şirketlerini de destekleyeceğiz”.