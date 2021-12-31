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Tokat’ta köpek saldırısına uğramıştı: Kendisiyle aynı kaderi paylaşan Asiye ile ilgili konuştu

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Tokat’ta geçtiğimiz ay köpek saldırısına uğrayan 68 yaşındaki Hatice Er, Gaziantep’te pitbull cinsi köpeklerin saldırdığı minik Asiye’nin duruma çok üzüldüğünü söyleyerek, "Başıboş köpekler toplatılsın’’ dedi.

Tokat’ta köpek saldırısına uğramıştı: Kendisiyle aynı kaderi paylaşan Asiye ile ilgili konuştu
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Tokat’ta geçtiğimiz ay köpek saldırısına uğrayan 68 yaşındaki Hatice Er, Gaziantep’te pitbull cinsi köpeklerin saldırdığı minik Asiye’nin duruma çok üzüldüğünü söyleyerek, "Başıboş köpekler toplatılsın’’ dedi.

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Tokat’ta geçtiğimiz ay köpek saldırısına uğrayan 68 yaşındaki Hatice Er, Gaziantep’de pitbull saldırısı sonucu ağır yaralanan Minik Asiye’nin durumu ile ilgili konuştu. Er, kendisinin de köpek saldırısı sonucu ağır yaralandığını hatırlatarak, “Artık köpeklerden çok korkuyorum. Asiye’ye çok üzüldüm. Köpek bana da saldırdığı için gördüğümde çok üzüldüm. Çok korkuyorum artık köpek gördüğüm zaman yanından geçemiyorum ben de. Ailesine Allah sabır versin. Sahipsiz başıboş köpekler toplatılsın. Daha önce köpekler başkalarına da saldırmıştı. Kolum halen arıyor onun acısını çekiyorum. İş yapamıyorum” dedi.

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