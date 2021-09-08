Tokyo Olimpiyatlarında Bronz Madalya alan Merve Çoban, Bayrampaşa Belediye Başkanını ziyaret etti

Tokyo 2020 Olimpiyatlarında Bronz Madalya alan Merve Çoban, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’i ziyaret etti. Aydıner burada yaptığı açıklamada, "Ben Merve’den ümitliyim. Dubai’den Altın Madalyayla dönecek" dedi.

Tokyo 2020 Olimpiyatlarında Bronz Madalya alan Milli karateci Merve Çoban Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’i makamında ziyaret etti. Ziyarette hem Milli karateci hem de Mustafa Itri İlkokul’unda Beden Eğitimi öğretmeni olan Merve Çoban’ın başarısı ve yaşadığı zorluklar konuşuldu. Aydıner, Bronz Madalya kazanan Merve Çoban’la büyük gurur duyduğunu söyledi.

Merve Çoban Olimpiyatlarda büyük bir başarı elde etti ve ülkemizin gururu oldu. En önemli tarafı da Bayrampaşalı olması bizim burada Mustafa Itri İlkokulunda da Beden Eğitimi öğretmeni olması bizim için büyük bir anlam ifade ediyor. Burada yetişti burada büyüdü. Dolayısıyla böyle bir olimpiyatta madalya alması hem Bayrampaşa halkına ve Türkiye’ de yaşayan halkımıza büyük bir mutluluk ve sevinçe neden oldu. Bu nedenle ben Merve’yi yürekten kutluyor ve tebrik ediyorum. Almış olduğu madalya büyük bir anlam ifade ediyor. Tabi hedefimiz Dubai’de yapılacak olan olimpiyatlarda Bronz Madalya yerine Altın Madalya alacak kendisi de söz verdi. Biliyorsunuz bu işte kararlı olursanız hırslı olursanız allahın izniyle çözemeyeceğiniz hiçbir problem olmaz. Ben Merve’den ümitliyim. Dubai’den Altın Madalyayla dönecek. Orada İstiklal Marşımızı Ayyıldızlı Bayrağımızı göklere çekecek. Dünya lideri sevgili Cumhurbaşkanı’mız da o anda onu arayarak kutlayacak en büyük mutluluk budur."

ilk defa olimpiyatlarda karate branşının yer aldığını ve tek kadın olarak madalya aldığı için gururunu yaşadığını ifade eden Merve Çoban ikinci kez yapılacak olsa daha fazla madalya alabileceklerini söyledi. Olimpiyatlara girmeden önce yaklaşık 24 tane maça girdiklerini dile getiren Çoban, "Biliyorsunuz ki karate olimpiyatlarda ilk defa yer aldı. Bu yüzden heyecanımız çok başkaydı en başarılı branş olabildik. Eminim ki ikinci kez yapılacak olsa daha fazla madalya alırız. Ben kendi adıma kadınlarda ilk kez ve tek madalya alan kişi oldum karate dalında be bu yüzden ayrı bir gurur içindeyim. Çok uzun süredir çalışıyoruz. Biz bu olimpiyatlara girmeden önce yaklaşık 24 tane maça girdik. Ve hepsinde çok iyi performans göstermeniz gerekiyor. Bu yüzden çok uzun süreli kamplara dahil olduk. Daha yeni nefes alabiliyoruz diyebilirim ama çok şükür ki 3.’lükle taçlandırdık olimpiyatlarda. Bu yüzden çok mutluyum. Başkanımıza da desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.