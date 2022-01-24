banner4556

Toplu taşımalar yolda kaldı, vatandaşlar yürüyerek evlerine gitmeye çalıştı

banner4336

İstanbul’da karla kaplı yolda araçlar yolda kalırken, toplu taşımadan inen vatandaşlar yollarına yürüyerek devam etmek zorunda kaldı. Sultangazi’de de kardan dolayı tramvay çalışmadı.

Toplu taşımalar yolda kaldı, vatandaşlar yürüyerek evlerine gitmeye çalıştı
banner4584

İstanbul’da karla kaplı yolda araçlar yolda kalırken, toplu taşımadan inen vatandaşlar yollarına yürüyerek devam etmek zorunda kaldı. Sultangazi’de de kardan dolayı tramvay çalışmadı.

banner4575

İstanbul’da kar yağışı etkisini akşam saatlerinde arttırdı. Tipi şeklinde devam eden yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağış İstanbul’un bir çok ilçesinde yolları karla kapladı. Yolda kalan sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Arnavutköy’de araçlar yolda kaldı. Toplu taşımadan inen vatandaşlar yollarına yaya olarak devam etti. Sultangazi’de ise tramvay kar nedeniyle çalışmayınca yolcular evlerine yaya olarak gitmeye çalıştı. Yaşanan o anlarda saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Araçlar yolda kaldı, caddelerde insan trafiği oluştu
Araçlar yolda kaldı, caddelerde insan trafiği oluştu
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4586

banner4578

banner4616