TÖSHİD’de Mehmet Nane yeniden başkan seçildi

Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği’nin (TÖSHİD) Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yeniden başkan seçildi.

Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği’nin (TÖSHİD) yeni yönetim ve denetim kurulunun belirlendiği Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Mart tarihinde gerçekleştirildi. Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, yeniden TÖSHİD’in Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. TÖSHİD’in Mehmet T. Nane’nin başkanlığındaki yeni yönetim kurulu; Mehmet Erdoğan (Başkan Yardımcısı), Ersel Göral (Genel Sekreter), Hacı Say (Muhasip Üye), A. Sedat Özkazanç (Üye), Mustafa Cem Artekin (Üye) ve Şükrü Can’dan (Üye) oluşuyor.

TÖSHİD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet T. Nane, “Tüm dünyayı derinden etkileyen Covid-19 pandemisinden en çok etkilenen sektörlerin başında ne yazık ki havacılık geliyor. Sektörün tüm paydaşları olarak, bu zorlu dönemde üstün gayret gösterdik ve göstermeye devam ediyoruz. Sivil havacılığımızın pandemi öncesindeki günlere dönmesi, daha da gelişmesi ve dünyadaki yükselen konumunun güçlenmesi için TÖSHİD olarak üzerimize düşen tüm görevleri eksiksiz yerine getirmeye hazırız. Koşullar ne kadar zorlu olursa olsun, değerli üye şirketlerimizden aldığımız güçle ve onlarla birlikte, sektörümüze ve ülkemize katma değer sağlamak adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.