Tozlu ve Ekibine “Eğitici Eğitmeni” Sertifikası

Konuyla ilgili olarak Silivri Belediyesinden yapılan açıklamada “Belediyemiz Zabıta Müdürü Uğur Tozlu'nun da aralarında bulunduğu 8 personelimiz, başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik, afet öncesi ve sonrasında yapılacak doğru davranışların halkımıza öğretilmesi adına Ankara Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi (AFADEM) tarafından düzenlenen “Birey ve Aileler için Afet Bilinci” eğitimini tamamladı ve “Eğitici Eğitmeni” sertifikası aldı. Eğitmen sertifikasına sahip olan personellerimiz ilçe genelinde programlı bir şekilde kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere STK, okullar, AVM’ler, fabrikalar ve sitelerde eğitim verecek.” İfadelerine yer verildi.