Trafikte pazartesi mesaisi başladı

İstanbul’da, haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Yoğunluk yüzde 50 olarak ölçümlendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde yer yer durma noktasına gelen trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

İstanbul’un haftanın ilk iş ve okul gününde trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. İşlerine gitmek isteyen sürücüler ve öğrenci servisleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Trafik yer yer durma noktasına geldi. Köprüye bağlanan ara yollarda da sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. İBB trafik verilerine göre ise yoğunluk saat 07.00 itibariyle yüzde 50 olarak ölçümlendi.