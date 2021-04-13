Triajı yapan cihaz, hastayı cep telefonuna gönderdiği SMS ile polikliniğe yönlendiriyor

Acil servislerde kullanılmak üzere, sağlık çalışanlarının hastalarla temasını en aza indiren bir tıbbi cihaz geliştirdi. Geliştirilen cihazla, sağlık çalışanının desteğine gerek kalmadan, acile başvuran hastanın ateş ve oksijen satürasyonunu dijital olarak ölçülecek. Triaj süresini de kısaltan cihaz, başvuran hastayı ilgili polikliniğe yönlendiriyor.

Acil servislerde kullanılmak üzere, sağlık çalışanlarının hastalarla temasını en aza indiren PandeMİK isimli akıllı cihaz geliştirdi. Coşkunöz Holding’e bağlı bilişim şirketi CITS ve Coşkunöz Ar-Ge Merkezi ile Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Translasyonel Tıp Anabilim Dalı’nın ortak çalışmasıyla geliştirilen PandeMİK isimli akıllı cihaz, pandemi ortamında hastaların triajını izole şekilde ve dijital olarak gerçekleştirmeye imkan veriyor.

Medikal kiosk ünitesinde çalışan ve pandemiye özgü tanı sorularını içeren yazılım ile ateş ölçer ve oksimetre cihazlarından oluşan PandeMİK, dokunmatik ekranla çalışıyor. Cihaz, hasta-sağlık çalışanı temasını en aza indirerek hastaların doğru polikliniğe en hızlı şekilde yönlendirilmesini sağlıyor. PandeMİK, dijital termometre ile ateş, puls oksimetre ile oksijen satürasyonu ölçümü yaparak hastaya Sağlık Bakanlığı’nın pandemi tarama algoritmasında yer alan soruları yöneltiyor. Cihaz, kısa sürede triajı tamamlayarak hastayı cep telefonuna gönderdiği SMS ile uygun polikliniğe yönlendiriyor.

Patent ve Etik Kurul başvuruları yapılan cihaz, pilot olarak Uludağ Üniversitesi Hastanesinde kullanılmaya başlandı. Cihazın daha sonra diğer hastanelerde kullanımının yaygınlaşması ve pandemiyle mücadeleye katkı sağlaması bekleniyor.

Cihaza ilişkin değerlendirmelerde bulunan CITS Genel Müdürü Ertan Göral, “Pandemi sürecinde Ar-Ge merkezlerimiz kesintisiz olarak çalışmaya devam etti ve sağlık sektörü için pek çok ürün geliştirdik. 70 yıllık sanayi tecrübemizi, mühendislik ve üretim gücümüzü sağlık çalışanlarının hizmetine sunduk. Bu çalışmanın son örneği sağlık çalışanlarına bulaş riskini en aza indiren ve acile gelen hastanın hızlı bir şekilde ilgili polikliniğe yönlendirilmesini sağlayan PandeMİK oldu” şeklinde konuştu.

Göral, “Covid-19 salgını, sağlık ekipmanı ve tıbbi malzemede yerli üretimin önemini hepimize gösterdi. Holding olarak pandemi tedbirlerini kesintisiz uygulamaya devam ederken, çok zor koşullarda hizmet verilen sağlık sektörüne faydalı olacak projeler üretmeyi, sağlık-sanayi iş birliği kapsamında yeni ürünler geliştirmeyi çok önemsiyoruz. Bu alanda çalışmalarımız devam edecek.” ifadesini kullandı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise “Acil servislerde hastaların triajını dijital olarak gerçekleştirebilecek akıllı cihaz geliştirildi. Çalışmada emeği geçen herkesi kutluyorum” dedi