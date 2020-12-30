Tüketici Başvuru Merkezi Hukuk Komisyonu’ndan kat malikleri kurulu toplantıları açıklaması

Tüketici Başvuru Merkezi Hukuk Komisyonu Başkanı Av. İzzet Doğan, pandemi nedeniyle kat malikleri kurulu toplantılarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Acilen bir düzenleme yapılarak site ve apartman yöneticilerinin imza yetkilerinin yeni kat malikleri kurulu toplantısı yapılıncaya kadar devam edeceği açıklamalıdır” dedi.

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Hukuk Komisyonu Başkanı Emekli İstanbul Hakimi Av. İzzet Doğan, yaşanan pandemi süreciyle beraber kat malikleri kurulu toplantılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kat malikleri kurulu toplantıları yapılacak mı, yapılmayacak mı konusunda açıklama yapan Av. İzzet Doğan, “634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 29. Maddesi’ndeki ‘Kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanır’ hükmüne göre, genellikle her yılın Ocak ayı site ve apartmanlarda genel kat malikleri kurulu toplantısı yapılmaktadır. Ancak bu yıl sonu itibariyle 2021 yılı Ocak ayında yapılması gereken kat malikleri toplantısının yapılıp yapılmayacağı ve izlenecek yasal yol konusunda birçok site ve apartman yöneticisi tereddüt geçirmektedirler. Bugüne kadar İçişleri Bakanlığı genelgeleri, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün yazıları, 7244 Sayılı yeni Korona Virüsü Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun kapsamında Site ve apartman kat malikleri kurulları ile toplu yapılarda temsilciler kurulları toplantılarının yasaklandığı veya ertelendiğine dair ülke genelinde yasal bir düzenleme bulunmamaktadır” dedi.

“Site ve apartman kat malikleri kurulları için Türkiye genelinde bir erteleme söz konusu değildir”

Şu andaki erteleme kararının 1 Aralık 2020 tarihine kadar yapılmaması kararlaştırılan, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin (Genel kurul toplantıları dahil) 1 Mart 2021 tarihine kadar ertelenmesi gerekliliği ile ilgili olduğunu belirten Doğan, “Ertelemeler, ancak sadece tüzel kişiliği olanlarda yapılmıştır. Site ve apartman kat malikleri kurulları için Türkiye genelinde bir erteleme söz konusu değildir. Her türlü toplantı yılbaşı kutlaması bile yasakken Tüzel kişiliği olmayan apartman ve sitelerde kat malikleri kurulu yasak değildir. Ülke genelinde olmamakla birlikte bazı il valilikleri, ilçe kaymakamlıkları ve hıfzıssıhha kurulları özel olarak erteleme kararı almaktadır. Bu tür kararların alınmadığı il veya ilçelerde kurulların yapılmasına dair hukuki olarak herhangi bir yasak, erteleme ve engel bulunmamaktadır. Ancak toplantı yapılmadan önce yine de idari makamlara bildirmek ve görüş almak ileride doğacak sorumluluklar için önemlidir. Eğer İlçe Kaymakamlığından ‘kat malikleri kurulunun toplanmasında sakınca yoktur.’ cevabı verilirse, gerekli önlemleri almak kaydıyla ve sokağa çıkma sınırlamalarına uyularak kat malikleri kurullarınızı toplayabilirsiniz. Hes kodu ibrazına da uyulmalıdır” şeklinde konuştu.

“Yasal engel olmazsa bile kat malikleri kurulu toplantısı iptal edilmeli”

Yasal engel olmazsa bile kat malikleri kurulu toplantısının iptal edilmesi gerektiğine işaret eden Doğan, “Ancak bize göre yasal bir engel olmazsa bile fiziki ve hijyen koşullarının tam anlamıyla sağlanamaması nedeni ile kat malikleri genel kurulu yapılmamalıdır. Çünkü genel olarak bu toplantılar binaların bodrum katlarında küçük, penceresi olmayan havasız alanlarda yapılmaktadır. Bu alanlarda kişiler arasında 2 metre uzaklık kuralının uygulanması olanağı da yoktur. Bu toplantıların mevsim nedeni ile açık havada yapılması da mümkün değildir. Salgın hastalık nedeniyle toplantı ve karar yeter sayılarında bir değişiklik olamaz. İşte bu haklı nedenlerle kat malikleri genel kurul toplantısını yapmamak gerekir. Çünkü hukukçuların ortak görüşüne bizde katılıyor ve diyoruz ki: Gerek kanun gerekse genelgeler ve konu ile ilgili tüm resmi yazılara göre dernek, kooperatifler ve benzeri tüzel kişiliği olan tüm kurumların ayrıca düğün, mevlit, yılbaşı gibi etkinliklerin sınırlanması ve ertelenmesi kıyas yolu ile kat malikleri toplantısı içinde için de uygulanabilir” ifadelerini kullandı.

“BDDK bir an önce yeni bir düzenleme yapmalı”

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun bir an önce yeni bir düzenleme yapması gerektiğini vurgulayan avukat Doğan, “Kat malikleri kurulu toplantısının yapılamaması halinde en büyük sorun, yöneticilerin bankada bulunan apartman veya site yönetimlerine ait banka hesabı üzerinde işlem yapmaya yetkileri olup olmayacağıdır. Çünkü yöneticilerin banka hesapları üzerinde para çekme-yatırma, hesap açıp kapatma yetkileri bir yıl ile sürelidir. Kat malikleri kurulu kararı olmadan yönetim kurulu kendisi karar alarak bu süreyi kaldıramaz. Bazı kaymakamlıkların konuyu çözümleyeceklerine ilişkin duyumlar alınmakta ise bu konunun idari yetkiyle çözülemeyeceği görüşündeyiz. Bize göre bu konuda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu bir karar almalı ve derhal bankalara bildirmelidir” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.