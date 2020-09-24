Tüm dünya koronavirüs için geliştirilecek aşıya kitlendi

Türkiye’de ve dünyada Koronavirüs için hem ilaç hem aşı denemeleri devam ederken, 18 Eylül itibarıyla bu anlamda yapılan klinik deneme sayısı 3 bin 172 oldu. Bu denemelerin ilk fazında yapılan test sayısı ise 394 olarak saptandı.
Ajans Press, Koronavirüs ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre sadece bu ay Koronavirüs ile ilgili çıkanhaber adedi 35 bin 771 olarak görüldü. COVID-19 aşısı ile ilgili çıkan haber sayısı 2 milyonun üzerinde olurken, geçtiğimiz günlerde Türkiye’de ilk aşı denemesinin yapılması ise en çok konuşulan başlıklar arasına girdi. Ayrıca Mart ayından bugüne kadar küresel salgın hakkında 40 milyonun üzerinde haber çıkışı tespit edildi.