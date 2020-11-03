Tunç Soyer’den hükümete teşekkür

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AFAD koordinasyon merkezinde düzenlenen toplantıda bakanlara teşekkür ederek, “Sizlerin burada olması bize büyük bir güç veriyor. Eksik olmayın. Sizlerin varlığı ile İzmir bu felaketin yaralarını daha kısa sürede saracak” açıklamasında bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AFAD’ın deprem koordinasyon merkezinde yapılan toplantıya eşlik etti. Burada yapılan toplantıda konuşan Tunç Soyer, “Gerçekten 83 milyon kişinin kenetlendiği, herkesin ‘ben ne yapabilirim’ dediği bir dönemden geçiyoruz. Bu hepimizi gururlandırıyor. Herkes ‘ben ne yapabilirim’ düşüncesi ile mağdur olan vatandaşlarımız için bir şeyler yapmak istiyor. Evinde yemeğini pişirip getirenler var. Bununla ilgili gurur duyuyoruz. Minnet duyuyoruz. Sizlerin burada olması bize büyük bir güç veriyor. Eksik olmayın. Sizlerin varlığı ile İzmir bu felaketin yaralarını daha kısa sürede saracak. Biz de depremin yaralarının daha kısa sürede sarılması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bu felaketleri atlatacağız” dedi.