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Türk hava sahasından geçerek İtalya’nın Verona kentine gitmekte olan Rus yolcu uçağı, Yunan hava sahasına girmesine müsaade edilmeyince geri dönerek İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı.

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Türk hava sahasından geçerek İtalya’nın Verona kentine gitmekte olan Rus yolcu uçağı, Yunan hava sahasına girmesine müsaade edilmeyince geri dönerek İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı.

Türk hava sahasından geçerek İtalya’nın Verona kentine gitmekte olan Rus yolcu uçağı, Yunan hava sahasına girmesine müsaade edilmeyince geri dönerek İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı.
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Türk hava sahasından geçerek İtalya’nın Verona kentine gitmekte olan Rus yolcu uçağı, Yunan hava sahasına girmesine müsaade edilmeyince geri dönerek İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı.

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SIRADAKİ HABER
Rus yolcu uçağı Yunan sınırından geri dönmek...
Rus yolcu uçağı Yunan sınırından geri dönmek...
  1. GENEL

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