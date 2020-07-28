Türk hayırseverler, 52 ülkede çocuklara bayram yaptırdı

Paylaşmak ve yardımın bir bütün olduğu Kurban Bayramı’nda Türk hayırseverlerin yardımları 52 ülkedeki mazlumlara iletiliyor, onlara ikinci bayram yaşatılıyor.
Ayırca İHH’nın bir diğer projesi olan Yetim Sponsorluk Sistemi’yle birlikte 51 ülkede 97 bin 456 yetimin aylık bakımı sağlanıyor. Vakıftan yapılan açıklamaya göre, proje aracılığıyla dünyanın dört bir yanındaki ve Türkiye’deki yetimlere yardımda bulunmak isteyen bağışçılar, BAYRAMLIK yazıp 3072’ye SMS göndererek 5 TL yardımda bulunabiliyor.