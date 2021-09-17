Türk Iron Man Tolga Özuygur, derisinin altına çip yerleştirdi

Yaptığı ilginç buluşlar ve demir adam zırhı ile ismini duyuran YouTuber Tolga Özuygur, bu kez derisinin altına NFC çipi yerleştirdi. Özuygur, çipi, ofisinin kapısını veya aynı iletişim protokolünü kullanan cihazları programlayarak tıpkı bir anahtar gibi kullanabiliyor.
Özuygur el derisinin altına yerleştirdiği implant ile RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) ve NFC teknolojilerini kullanabiliyor. Çipi bilgisayardan düzgün çalışıp çalışmadığını test etti. Ardından daha önce ofisinin kapısını kurduğu ses komutu ile açılan sisteme RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) ve NFC teknolojilerini okuyan bir sistem entegre etti. Elinde olan çipi kapıyı açması için bilgisayardan kodlama yaparak kapının açılmasını sağladı. Derisinin altına yerleştirilen bu çip kodlandığı zaman onu görebilen elektronik sistemlerle etkileşime girebiliyor. Ancak yerleştirdiği bu impilant ile temassız ödeme yapılamıyor. Youtuber izleyenleri de bu konuda özenmemeleri için de uyarıda bulundu.