Türk Kızılay ile İstanbul Üniversitesi arasında önemli işbirliği

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Kızılay akademi, Kızılay’ımızın insani yardım alanında, afet alanında yürütmüş olduğu faaliyetlere bilimsel bir rehberlik yaparak ışık tutacak” dedi.

Türk Kızılay akademi ile İstanbul Üniversitesi iş birliği protokolü imzaladı. Kızılay Akademi’nin Tanıtım Lansmanı İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binasında gerçekleştirildi. Toplantıya; Kızılay Genel Başkanı, Kızılhaç Kızılay Federasyonu Başkan Yard. Dr. Kerem Kınık, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve farklı kurumlardan birçok Akademisyen katıldı.

Törende Başkan Kınık, İstanbul Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ile insani yardım araştırmaları, halk sağlığı, afet yönetimi, göç çalışmaları, uyum çalışmaları ve sosyal hizmet alanlarında iş birliğini amaçlayan bir akademik protokolün altına imza attı.

“Bilimsel bir rehberlik yaparak ışık tutacak”

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Kınık, “Kızılay akademi, Kızılay’ımızın insani yardım alanında, afet alanında yürütmüş olduğu faaliyetlere bilimsel bir rehberlik yaparak ışık tutacak” dedi.

Kızılay Akademinin takdimini yaptıklarını kaydeden Başkan Kınık, “Kızılay akademi, Kızılay’ımızın insani yardım alanında afet alanında yürütmüş olduğu faaliyetlere, bilimsel bir rehberlik yaparak ışık tutacak. Faaliyetlerin etkinliklerini ve sosyal etkinliklerini ölçecek. Bunu akademik camiayla ve toplumla paylaşacak bir vizyonla kuruldu. Eğitim ve araştırma, saha raporları gibi çok kapsamlı akademik çalışmalara ev sahipliği yapacak. Uluslararası perspektif yaptığımız faaliyetlerin dünyaya akademik dille duyurulmasını amaç ediyoruz. Ama en önemli şey ise; insanın ve toplumun güçlendirilmesi ve afetlere hazır hale gelmesi, hem Ar-Ge inovasyon, hem bilimsel çalışmalarla akademiyi, toplumla buluşturmayı arzu ediyoruz” ifadelerinde bulundu.