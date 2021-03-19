’Türk Okçuluğu Eğitmen Eğitimi’nde Balkan ülkelerinden 17 eğitmen adayı sertifikalarını aldı

Okçular Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen ’Türk Okçuluğu Eğitmen Eğitimi’ programı kapsamında eğitim alan Balkan ülkelerinden 17 eğitmen adayı sertifikalarına kavuştu.
"Bugünün kıymeti özellikle 1 yıldır bütün dünyayı etkisi altına alan salgından sonra tamamladığımız ilk sertifika programı olması"Verilen sertifikalarla birlikte ilk etapta 7 Balkan ülkesinde Türk okçuluk kurslarının başlayacağını dile getiren Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, "Kemankeş Projesi’nin birçok sac ayağı var. Bunlardan bir tanesi dünyanın her tarafında Türk okçuluğunu tanıtabilmek ve Türk okçuluk kursları açabilmek için ilgili ülkelerden getirdiğimiz eğitmenler. Bugünün kıymeti özellikle 1 yıldır bütün dünyayı etkisi altına alan salgından sonra tamamladığımız ilk sertifika programı olması. Balkanlar’da bulunan 7 ülkeden getirdiğimiz eğiticileri, Okçular Vakfı bu mekanda eğittiler. Bugün sertifikalarını alarak ülkelerine dönecekler. Böylelikle ilk etapta 7 Balkan ülkesinde Türk okçuluk kursları başlayacak. Bu süreç içerisinde sadece eğitmenleri eğitmedik, aynı zamanda dünyanın farklı yerlerinde Okçular Vakfı ile birlikte sergiler açtık. Bu ilişkiler geliştikçe de Türkiye’nin dünyaya farklı açılardan tanıtılması mümkün" diye konuştu.