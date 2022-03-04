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Türk vatandaşlarının tahliyesi için Ukrayna’ya giden onlarca otobüs dönüş yolunda

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Türk vatandaşlarının tahliyesi için Türkiye’den Ukrayna’ya giden onlarca otobüsün dönüş yolculuğu sürüyor.

Türk vatandaşlarının tahliyesi için Ukrayna’ya giden onlarca otobüs dönüş yolunda
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Türk vatandaşlarının tahliyesi için Türkiye’den Ukrayna’ya giden onlarca otobüsün dönüş yolculuğu sürüyor.

Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda Ukrayna’daki Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor. Tahliye çalışmaları kapsamında gönüllü olarak Ukrayna’daki Türk vatandaşlarını tahliye etmek için yola çıkan 30 otobüsün dönüş yolculuğu devam ediyor. Gönüllü şoför olarak Ukrayna’ya giden Kazım İnan, vatandaşları alıp Türkiye’ye getirdiklerini belirterek, “Sinop’tan Ukrayna’ya gidip, mağdur olan Türk vatandaşlarımızı 30 otobüs alarak geri geliyoruz. Oralar soğuk, yiyecek içecek yok. Vatandaşlar trenlerle geliyorlar, biz de alıp otobüslerle Türkiye’ye getiriyoruz” dedi.

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