Turkcell Gönüllüleri’nden çocuklara ’Mutlu Masallar’

Turkcell Gönüllüleri, Mutlu Masallar projesi kapsamında 111 masal seslendirdi. Gülmek İyileştirir Derneği iş birliği ile hayata geçen proje kapsamında oluşturulan masal kayıtları, kanser tedavisi gören çocukların bayramda yüzünü güldürdü.
Masal kayıtlarıyla birlikte "Dünya sizinle güzel, sizinle çok renkli Güzel yüzünüz her zaman gülsün", "Hayal gücünüz sizi hiçbir zaman terk etmesin, masallarla büyüyen masal gibi ömrünüz olsun" gibi dilekler içeren kartlar alan çocuklar, bu güzel bayram hediyesiyle hem moral buldular hem de birbirinden güzel masallar dinleyerek keyifli vakit geçirdiler. Turkcell’li abileri ve ablaları, masalları seslendirirken çektirdikleri fotoğrafları da çocuklarla paylaşmayı ihmal etmedi.