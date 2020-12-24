Türkiye Azerbaycan Dayanışma Derneği’nden Ermenistan’a nükleer santral tepkisi

İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği (İSTAD) Başkanı Sefer Karakoyunlu Ermenistan’ın Türkiye sınırında bulunan Metzamor Nükleer Santrali tehlikesine dikkat çekerek, "Sovyetler döneminde 50’li yılların teknolojisi ile yapılmış miadı dolmuş bir santraldir. Santral bölgeye zehir saçmaya devam ediyor. Bir an önce kapatılmalı" çağrısında bulundu.
Ermenistan’ın nükleer santralın tehlikesini itiraf ettiğini söyleyen Karakoyunlu şöyle devam etti:
“Geçtiğimiz gün bir açıklama yapan Ermenistan eski başbakanı Hrant Bagratyan, Paşinyan’ın defalarca uyarıldığını ve savaşın kaybedilmesinde Başbakan Nikol Paşinyan’ı sorumlu olduğunu söyledi. Bagratyan, ‘Savaşı kaybetmemizin bir numaralı sorumlusu Nikol Paşinyan’dır. Ermenistan’ın elinde savaşı bir günde durduracak silah vardı. Kirli bomba önerisi Paşinyan’ın önüne kondu. Ancak o, kabul etmedi. Bunun yerine vatanına ihanet ederek, cephenin ancak kuzey bölgelerini koruyabildi’ açıklamasını yaptı. Bu açıklamada teyit etmektedir ki, sınırımıza kurulan Metzamor nükleer santrali çok tehlikeli ve derhal kapatılmalıdır”Nükleer santralin derhal kapatılması gerektiğini vurgulayan Karakoyunlu; “Nükleer santralde kullanılan Uranyum Rusya’dan hava yolu ile getirilmekte ve büyük tehlike arz etmektedir. Nükleer Santrali, su ile soğutmalı olup Aras nehrinin suyu kullanılmaktadır. Atıklar, Aras Nehri’ne akıtılmaktadır. Özellikle 1988’de bölgede vuku bulan depremden sonra, bu nükleer santral bölgeye zehir saçmakta ve amansız hastalıkların çoğalmasına vesile olmaktadır. Bu tehlikeye mutlaka dur denilmesi ve santralin derhal kapatılması gerekmektedir” dedi.