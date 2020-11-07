Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, “ Fransa’da uzun zamandır bütün Müslümanları tedirgin eden gelişmeler yaşanıyor. Fransa’da Türk ailenin gözaltına alınması devlet eli ile yapılan bir eşkıyalıktır. Bu iş çığırından çıkmış gibi görünüyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, “ Fransa’da uzun zamandır bütün Müslümanları tedirgin eden gelişmeler yaşanıyor. Fransa’da Türk ailenin gözaltına alınması devlet eli ile yapılan bir eşkıyalıktır. Bu iş çığırından çıkmış gibi görünüyor. Büyükelçimiz ile konuştum ailelerimizde haklarını arama hususunda adımları atacaklar” dedi.