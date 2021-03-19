Türkiye'de son 24 saatte 21.030 koronavirüs vakası tespit edildi

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 87 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 29 bin 864'e yükseldi. Toplamda 35 milyon 975 bin 339 test yapıldı.

Bugün yapılan 187 bin 859 testten, 21 bin 30 yeni vaka sayısı, 934 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 971 bin 633 olduğu, bugün iyileşen 18 bin 119 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 788 bin 757'a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,2, ağır hasta sayısının ise bin 547 olduğu açıklandı.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021, 19:38