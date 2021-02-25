Türkiye'de son 24 saatte 9.572 koronavirüs vakası tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 73 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 9 bin 572 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 9.572 koronavirüs vakası tespit edildi
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Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 73 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 28 bin 358'e yükseldi. Toplamda 32 milyon 811 bin 274 test yapıldı.

Bugün yapılan 126 bin 527 testten, 9 bin 572 yeni vaka sayısı, 658 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 2 milyon 674 bin 766 olduğu, bugün iyileşen 6 bin 210 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 546 bin 503'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,2, ağır hasta sayısının ise bin 192 olduğu açıklandı.

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