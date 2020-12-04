Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu: “Bir balon balığı binlerce yumurta yapıyor”

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Balıkçı Kenan Balcı, balon balığı ile ilgili alınan “kuyruğu başına 5 lira ödeme” kararından memnun olduklarını dile getirerek, “Bir balon balığı nisan ayında binlerce yumurta yapıyor” dedi.

Sıcak denizlerden Türkiye kıyılarına kadar göç eden ve keskin dişleriyle tehlike oluşturan balon balığı ile ilgili alınan "Avlayıp kuyruğunu getirene 5 lira" açıklaması yapılmıştı. Yapılan açıklamanın ardından Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu balıkçı Kenan Balcı, kararı değerlendirdi. Ünlü balıkçı Kenan Balcı, “Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Olumlu bir atılım yaptılar. Çünkü balon balığı nisan ayından sonra bir balon balığı binlerce adet yumurta yapıyor. Bir balon balığı türü 20 bin adet yumurta yapıyor. Bakanlığımıza teşekkür ederim bu güzel uygulama için. Balon balığını bilmeyenler bir balık gibi görüyorlar. Balık gibi değil aslında veba mikrobu gibi. Neden veba mikrobu diyorum, çünkü oltayla balık tutan balıkçılarımızın eline battığı zaman çok can yakıcı ve kolunu şişiriyor. Aynı zamanda ağlara dolaşıyor ve ağın da özelliğini kaybettiriyor. Balıkçılarımız balon balığı ile uğraşmaktan normal balık tutamıyorlar. Herkes mağdurdu, devletimize teşekkür ederim böyle bir uygulama yaptıkları için” dedi.

Balcı, yıllardır balon balığı tehlikesine dikkat çektiğini de kaydederek, “Ben çok dikkat çekmiştim böyle bir uygulama yapılmasına. Balon balığı sıcak iklim balığıdır. Son zamanlarda havalar sıcak gittiği için okyanuslardan bizim kıyılarımıza geliyor. Ege ve Akdeniz’de çok vardır. Bu balon balıkları bizim balığımız değil, havalar normale girerse, soğursa bu balıklar da bizim kıyılarımızı terk edeceklerdir inşallah” diye konuştu.