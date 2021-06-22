Türkiye Gazeteciler Cemiyeti: "İHA muhabiri Mustafa Uslu’ya yapılan saldırıyı kınıyoruz"

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki çiftliğinde yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu’ya yapılan saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı.Açıklamada şu görüşler yer aldı: “Türkiye’nin içinden geçmekte olduğu zor süreçte gazetecilerin mesleklerini yapmaları değişik yöntemlerle engellenmeye çalışılmaktadır. Bunun son örneği Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde yaşanmıştır. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın çiftliğindeki yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu, çiftlik çalışanı olduğu ileri sürülen dört kişinin saldırısına uğramıştır. Saldırıda yaralanan, kamerası ve ekipmanları kırılan, hastaneye kaldırılan Mustafa Uslu’ya ve İHA çalışanlarına ‘geçmiş olsun’ diyoruz. Saldırganların hak ettikleri şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz. Basın özgürlüğünün olmadığı bir toplumda demokrasiden söz etmek mümkün değildir. Gazetecilerin sürekli hedef gösterildiği ve son örnekte olduğu gibi şiddete uğradığı bir ortamda toplumsal barışın da sağlanamayacağını bir kez daha kamuoyu ile paylaşıyoruz”.