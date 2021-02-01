Türkiye genelinde aşılanan vatandaş sayısı 2 milyonu geçti

Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 ile mücadele kapmasına Çin'den sipariş ettiği CoronaVac aşıları uygulanmaya devam ediyor. 30 Aralık 2020 tarihinde Türkiye'ye ilk partisi ulaşan inaktif Covid-19 aşıları Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda incelendikten sonra acil kullanım onayını aldı. 13 Ocak 2021 tarihinde ise ilk olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerine uygulanan Covid-19 aşısı daha sonra 14 Ocak tarihinden itibaren sağlık çalışanlarından başlayarak belirlenen program dahilinde uygulanmaya başladı.