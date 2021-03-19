Türkiye ile Bulgaristan arasında frekans artışı kararı

Türkiye ile Bulgaristan arasında yapılan seferler 28 frekanstan 35’e yükseltildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, seferlerin artırıldığını resmi sitesinden duyurdu.Açıklamada Türk havayolu şirketlerinin Bulgaristan’ın başkenti Sofya’dan olan seferleri 28 frekanstan 35’e yükseldiği ve Bulgaristanlı Havayolu şirketleri ilave olarak Antalya’ya 7 frekans sefer düzenleyebileceği belirtildi. Konuyla ilgili olarak SHGM resmi internet sitesinde yer alan açıklamada şöyle denildi: "Ülkemiz ve Bulgaristan arasında imzalanmış bulunan 21 Nisan 2004 tarihli Hava Ulaşım Anlaşması karşılıklı mutabakat sonucu güncellenerek, Türk havayolu şirketlerinin Sofya’ya olan frekans haklarına ilave olarak 7 frekans kazanımla 28 frekanstan 35 frekansa yükselmiştir. Bununla birlikte Bulgaristan havayolu şirketleri ilave olarak Antalya’ya 7 frekans sefer düzenleyebileceklerdir. Bulgaristan havayolu şirketleri için anlaşmadaki bir diğer varış noktası olan Bursa ise karşı ülke talepleri doğrultusunda Bodrum ile değiştirilmiştir".